Putování po známých a neznámých tajemných místech Českého Brodu

Rádi by jste zavítali na městské hradby či do Gotického podzemí po rozsáhlé rekonstrukci či po drobných památkách ? Je Vaše odpoveď ANO ? Tak nyní již zbývá poslední krok a to se zaregistrovat na e-mail psotajan@seznam.cz a uhradit částku 150 Kč (v ceně je zahrnut i vstup do podzemí). Výtěžek bude věnován základní škole v Českém Brodě. Sraz je ve 13:30 na nádraží v Českém Brodě.