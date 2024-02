Jiří Straka – Mlčení

Mlčení performera, sinologa a malíře inspirovaného kaligrafií – Jiřího Straky. Umělec ve své tvorbě cílí na střet kultur, konkrétně vstup katolicismu do cizorodého prostředí, tj. do Číny a Japonska v 17. století, přičemž vychází ze svých akademických studií a z osobní zkušenosti, neboť dlouhodobě žije a pracuje v Pekingu. Koncept výstavy Mlčení, příznačně umístěné do barokních prostor někdejší jezuitské koleje, spolu s výše uvedeným tématem akcentuje současné a naléhavé problémy ideologie globalismu.

Vystavené obrazy neposkytují žádné univerzální řešení ani východisko, zato velmi citlivě vybízejí k přemýšlení a kladení nových otázek. Výstavu, jejíž kurátorkou je Veronika Marešová, budou moci návštěvníci zhlédnout ve výstavním prostoru Café Fatal do 18. srpna.