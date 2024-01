Doga Harley Davidson Ostrava tour 2024 Host: Jacker's

DOGA UDEŘÍ NA JAŘE V RÁMCI HARLEY DAVIDSON OSTRAVA TOUR 2024

Kultovní rocková čtveřice Doga se vrací na velká pódia a ve velkém stylu vyráží na své jarní ikonické Harley Davidson Ostrava tour 2024. Svou výpravnou scénu plnou originálních efektů doveze hned do 13 českých měst. Po několikaměsíční unplugged sňůře, kterou kapela zahájila znamenitě v Americe na Route 66, udeří DOGA opět svou pověstnou rockovou energií a smrští hitů, kterých má za svou pětatřicetiletou kariéru na kontě nespočet. A tentokrát to bude i s „vůní“ ikonických amerických dvoustopých mašin.

Aktuální turné nepřímo odkazuje na loňskou úspěšnou jarní šňůru, na kterou zavítalo téměř 6000 tuzemských rockových fanoušků. Řada koncertů byla beznadějně vyprodána a DOGA tak vyslyšela prosby, aby turné zopakovala. „Ten zájem o koncerty byl a je skutečně veliký, takže vlastně stačilo šikovně poskládat termíny a místa. Někam zavítáme v rámci turné zcela nově, někde si dáme pro velký úspěch opáčko. Hlavně tam, kde bylo vyprodáno a nedostalo se úplně na všechny fanoušky. Hodně se na to těším. Hráli jsme teď dlouho „jen“ akusticky, po Vánocích si dali několik týdnů pauzu, takže jsme nasbírali energii, abychom si to teď s lidmi dali nekompromisně na plný kule,“ komentuje frontman Dogy Izzi. Dýmy, sníh, ohně, obří svítící lebky a světelné efekty doplní kapela například novou zadní kulisou v motorkářském stylu. „Scéna bude odkazovat na název turné. Všichni naši fanoušci ví, že máme k motorkám hodně blízko a spoluprací s Harley Davidson Ostrava se uzavřel další kruh. V říjnu jsme v Texasu zažili, jaké to je, když hrajete v pravém motorkářském doupěti. Bylo to jak z filmu. Před pubem zaparkovaný samý Harley, uvnitř borci v motorkářských vestách a my na pódiu. Takže spojení s Harley Davdison teď dokonale do sebe zapadlo,“ upřesňuje bubeník Petr „Mrňus“ Vajda.

Doga nevynechá na turné ani hodně žádané autogramiády a focení s fanoušky. Kapelu bude jako host doprovázet mladá formace Jacker’s. Na jeden koncert naskočí matadoři Gate Crasher či Lautr a Dorien.

