Společnost v Čechách 19. století a Rilke, Kraus a Vrchotovy Janovice

Díky zajímavé expozici se mohou návštěvníci dotknout života svých nedávných předků, zamyslet se nad kulturou doby, která je obklopovala, nad různými vlivy, které ji spoluvytvářely, protínaly a formovaly. To vše v působivém prostředí interieru zámku mezi stovkami originálních předmětů (obrazů, šatů, nábytku, hraček, rozmanitých vzácných či kuriózních drobností).

Zámek a park ve Vrchotových Janovicích je také místo, kde v nedávné minulosti prožila život pozoruhodná bytost – baronka Sidonie Nádherná z Borutína. Narodila se tu a od časů, kdy dospěla, do doby, kdy emigrovala, byla středem společnosti literátů, výtvarníků, politiků a filosofů, která se zde – postupně, během let, jednotlivě i v měnících se skupinách – scházela. Rainer M. Rilke, Karl Kraus, Max Švabinský, Viktor Stretti, Karel Čapek, Antonín Podlaha, Adolf Loos, Camillo Schneider, Mechtilda Lichnowská – co jméno, to osobnost vynikající ve svém oboru.

