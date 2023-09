Dark Places: Kristýna Erbenová, Jaromír Typlt & Jan Trojan

Galerie arto.to v areálu Uhelného mlýna v Libčicích nad Vltavou zahájí v sobotu 23. 9. 2023 letošní v pořadí již třetí výstavu v rámci ročního výstavního projektu Nic není černobílé. Po Haně Garové a Michalu Škodovi se v galerijním prostoru revitalizovaného brownfieldu bývalých šroubáren představí fotografka Kristýna Erbenová (*1987). Cyklus jejích nočních fotografií doprovodí zvuková intervence vizuálního umělce, básníka a performera Jaromíra Typlta (*1973) a zvukového mistra Jana Trojana (*1982).

Po absolutoriu na Institutu tvůrčí fotografie na Slezské univerzitě v Opavě se Erbenová stala novodobou poutnicí a ve svém díle vychází ze zkušeností nabytých při opakovaných pobytech v Austrálii, kde již strávila více než šest let. Ve své tvorbě odkazuje na rodný Kolín, jenž je proslulý modernistickou fotografickou tradicí díky světově uznávaným osobnostem, jakými byli Jaromír Funke, Josef Sudek či Eugen Wiškovský. Erbenová tak neotřele navazuje na tuto silnou uměleckou linii, do níž vkládá inovativní přístup a svěží, introspektivní nazírání reality. Při svém nočním fotografování cestuje po zemi Aboriginců a ve tmě, za svitu úplňku pátrá po autentických, zvláštních a neobvyklých místech, která s dlouhou expozicí zachycuje na filmový materiál. Objevuje, jak by asi vypadal svět, kdybychom viděli v noci, kdybychom viděli neviditelné. Snímá krajinu, prostředí, jímž prochází, a s citlivým, lyrickým přístupem – a možná spíš podvědomě než vědomě – zaznamenává svou zkušenost poutnice, vykořeněné ze své původní rodiny a kulturní zkušenosti, ale o to bližší vlastní lidské podstatě bytí.

Postupně na své expedice za svitu měsíce Erbenová přibírá i přátele a známé, a dává tak výletům a cestám australskou krajinou další rozměr a psychologickou nadstavbu.

Zahájení v sobotu 23. září 2023 v 16 hodin

Doprovodný program:

15. 10. 2023, 15 hodin – komentovaná prohlídka s umělci a kurátorkou

9. 12. 2023, 15 hodin – komentovaná prohlídka s umělci a kurátorkou

