25. Hrnčířské trhy Beroun 11. a 12. září 2021 sobota 11. září od 8:00 do 18:00h a neděle 12. září 2021 od 9:00 do 17: 00h Po úspěšném červnu a červenci, byť omezeném, jsou tu po dvou roční pauze konečně připraveny také oblíbené trhy hrnčířské, zářijové. A doufáme, že opět proběhnou v plné hliněné kráse a poklidu. Hrnčířské trhy letos budou výroční a to již neuvěřitelné 25! V sobotu 11. a v neděli 12. září vám představí svá díla na 150 hrnčířů, keramiků z celé republiky a přijedou i vybraní hosté ze zahraničí. Například keramika CERAMIKA ARTYSTYCZNA VENA z partnerského města Brzeg /Polsko/, SZILÁGYI KERAMIA z Budapešti, /Maďarsko/ či THOMAS THUNIG TOPFERE. /Německo/ Návštěvníci se opět mohou těšit na vybrané hrnčíře a keramiky a na jejich ruční práce, kvalitní funkční, užitkovou keramiku s krásnými tvary a dekorem a tradičně si to vše mohou koupit přímo od výrobců keramiky, autorů. Hrnčířské trhy musí i nadále dodržovat covidová opatření a proto organizátoři opět vybrali jen polovinu vystavovatelů. Druhý termín jako na jaře nemají. Bylo to velmi těžké, každý keramik, který do Berouna jezdil, je kvalitní a poctivý řemeslník. Ale jako narozeninové poděkování těm, co podpořili první trhy v roce 1997, byli vybráni přednostně ti, kteří již přijeli právě na tyto první trhy, kdy věhlas berounských hrnčířských trhů byl teprve krásným snem organizátora Vladimíra Izbického. Jména jsou to zvučná a již tenkrát šlo o ty nejlepší! Jmenujme alespoň: Ak. Soch.Václava Dyntara - neváhá kombinovat přírodní odstín vypálené keramické hlíny nejen s přírodními odstíny, ale i se zlatem, čímž dociluje zajímavých kontrastů. Zdobené keramické ptáčky a zvířátka keramičky Hany Foltové - dekorační keramika na zahrady. Ptáčci, ptačí krmítka a pitíka, další zvířata. Vše vyráběno klasickým způsobem, zdobeno engobami a glazurami. Točeno na kruhu, ruční modelace. Zajímavé propojení živé přírody a dekorativních předmětů. A také například Čádovi Eva a Michal - malá rodinná firma s více než třicetiletou tradicí. Vyrábíme jak užitkovou keramiku, tak historické repliky i umělecké plastiky. Právě dobová historizující keramika představuje převážnou část naší tvorby a rádi se necháváme inspirovat výrobními technologiemi i vzory především starověké a středověké keramiky. Ti jsou také autory repliky unikátního renesančního džbánu Šimona Nemazala z Berouna /1577/, jehož originál je trvale umístěn v pražském Uměleckoprůmyslovém museu. Tuto repliku najdete v Muzeu berounské keramiky, Beroun- centrum. Ak.Soch. Václav Dyntar Hana Foltová Eva a Michal Čádovi Tam vás také v sobotu zveme na vernisáž výstavy Jindřiška Radová - keramická plastika a reliéf. V letech 1941 - 1944 studovala Jindřiška Radová /roz. Švadlenková/na Škole uměleckých řemesel v Brně (prof. Malý) a v letech 1945 - 1950 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v textilním ateliéru u Antonína Kybala. Od roku 1950 vystavovala samostatně a s manželem, keramikem Pravoslavem Radou, ve čtyřiceti galeriích doma i v cizině. Kolektivních výstav se pravidelně zúčastňuje od roku 1953, především pak výstav Mezinárodní akademie keramiky (AIC), skupiny Bilance, Umělecké besedy a Sdružení výtvarných umělců - keramiků. Zúčastnila se mezinárodních keramických sympozií v Bechyni, Karlových Varech a Einhod (Izrael). Svým dílem je zastoupena v soukromých i veřejných sbírkách a galeriích ČR a zahraničí. Spolu s manželem Pravoslavem Radou realizovala řadu keramických prací pro architekturu v Praze, Brně, Ostravě, Havířově, Plzni, Vlašimi, Berlíně a jinde. Její keramická plastika Strom života, vytvořená roku 1974 pro ZŠ Červený vrch v Praze 6, byla v roce 2019 zrestaurována a zrekonstruována za přispění MČ Praha 6 v ateliéru Šárky Radové, dcery autorky. Dílo J. Radové bylo oceněno na Mezinárodní výstavě keramiky (AIC) v Praze r. 1962 zlatou medailí, Mezinárodní výstavě keramiky (AIC) v Istanbulu r. 1962 čestným diplomem, na Mezinárodním bienále keramiky ve Vallauris r. 1972 zlatou medailí. Je členkou Umělecké besedy v Praze, Sdružení výtvarných umělců - keramiků a Mezinárodní keramické akademie (AIC) se sídlem v Ženevě. Podílela se obětavě na organizaci mnoha Mezinárodních keramických sympozií v Bechyni a Karlových Varech. O hudební vystoupení se po vernisáži na zahradě Muzea berounské keramiky postará zpěvačka s výborným hlasem a herečka Tereza Nekudová s kytaristou Tomášem Mourkem. Písně na pomezí rocku a folku jsou autorským debutem zmíněné dvojice. Keramička Jindřiška Radová Také letos proběhne soutěž keramiků, kterou vyhlásil hlavní parter trhů AQUASLOUPKY.cz, https://aquasloupky.cz/aquasloupky/ na téma: Keramika a zahrada. Vystavená díla opět ohodnotí a vybere vítěze odborná porota. Jedním z členů poroty je BcA. DiS Dita Hálová -dokumentátorka moderní a současné keramiky a porcelánu, kurátorka a ředitelka Městského Muzea Lanškroun, Ak. sochař Milan Martiník - profesor SUPŠ a Ak. sochař Pavel Knapek - profesor VŠUP Praha, a další. Narozeninové trhy by bez kapely být nemohly. Tak vám doufáme, uděláme radost s kapelou The Brownies, která vystoupí v sobotu v 15h po vyhlášení vítězů soutěže a od 17h ve vinařském koutku. The Brownies se obtížně zařazují do jakékoliv hudební škatulky. Nehrají vlastní skladby, ale zkrátka všechno, co se jim líbí – od jazzu přes reggae až po „sofistikovanější“ pop. Soul, latin-american jazz, swing, reggae, blues. https://www.youtube.com/watch?v=2hHssSiGO5Y&t=22s V neděli se po 14h můžete těšit na hudební skupinu Třehusk. Venkovská kapela z kraje kolem dolní Berounky, Brd a Karlštejna, která hraje převážně staropražské a lidové písničky. https://www.youtube.com/watch?v=1JDji4oyIEY Občerstvení je bohužel opět omezeno na minimum, ochutnat ale můžete výběrovou kávu zejména z amsterdamské pražírny White label coffee, vínko tradičně ze Strážnice, Bojanovic a Mělníka. Studené delikatesy sladké i slané nepřehlédněte a stojí za ochutnání. Francouzské paštičky, klobásky, sýry a další lahůdky, například olivy a plněné papričky a delikatesy ze středomoří. České pivečko nabídneme z minipivovaru Kunratice, Muflon 13. Na větší oběd, či luxusní večeři vás opět zvou místní vyhlášené berounské restaurace, ale také najdete mnoho skvělých hospůdek a restaurací v berounském okresu. Parkoviště budou také letos zdarma, pokud budete moci, přispějte na parkovištích berounským neziskovým organizacím. Hlavní bezplatná parkoviště jsou: mimořádné parkoviště na Závodí u restaurace U Štiky na Berounce, na vlakovém a autobusovém nádraží a nově dokončené parkoviště Na Podole, které najdete u vlakového nádraží. Placené, ale velmi nízké poplatky, budou v parkovacím domě Beroun u Černého koně. https://www.mesto-beroun.cz/pro-obcany/doprava-a-parkovani/parkoviste-1/parkovaci-dum-u-cerneho-kone-0_820.html Mimořádně bude v provozu také placené parkování v Auto kempu Beroun - Na hrázi. Trhy v září se vždy konají v rámci oslav dnů EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ /EHD/ a tak vás srdečně zveme také na Náměstí Joachima Barranda, kde pro vás MKC Beroun připravilo bohatý kulturní program. https://www.mkcberoun.cz/kalendar/detail/347 Slavnostní 25. HRNČÍŘSKÉ TRHY BEROUN oslavíme s vybranými autory, kteří do Berouna jezdí na trhy již opravdu neuvěřitelné čtvrt století. Čeká vás výběr těch nejlepších keramiků! sobota 11. září od 8:00 do 18:00h a neděle 12. září 2021 od 9:00 do 17: 00h Těšíme se na vás v Berouně! Náš Infostánek najdete opět na travnaté ploše Husova nám a u pizzerie GIOSEFFE. Vstup je jako vždy zdarma a bez bariér. Na viděnou ! Vaše Hrnčířské a řemeslné trhy Beroun