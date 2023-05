3. ročník Kulturního léta na zámku Líšno Semtex & Ready Kirken

Třetí ročník Kulturního léta na zámku Líšno bude patřit ROCKU! Přijďte se do zámku zaposlouchat do rockových melodií. První polovina večera bude patřit kapele Semtex a v druhé části večera si užijete koncert kapely Ready Kirken. Obě kapely jsou na výslunní českého roku po desítky let a na Líšně pro vás připraví to nejlepší z jejich tvorby. Nenechte si ujít krásný pěvecký zážitek spojený s prohlídkou zámeckého parku na Líšně.

Otevření areálu 16.00, začátek vystoupení 18.00. Na místě budete moci zakoupit občerstvení jak hotově, tak kartou. Pro více informací sledujte sociální sítě a web zámku Líšno.