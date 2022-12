Dny otevřených dveří zámku Lány

Prezident republiky Miloš Zeman, paní Ivana Zemanová, Kancelář prezidenta republiky a Správa Pražského hradu srdečně zvou občany v době adventního času ve dnech 9. - 11. prosince 2022 a 16. – 18. prosince 2022 na návštěvu a prohlídku zámku Lány. Otevírací doba bude v pátky od 12:00 do 16:00 hodin a v soboty a neděle od 10:00 do 16:00 hodin. Návštěvníci budou do zámeckého areálu vstupovat hlavní branou číslo jedna. Vstup je zdarma.

Již 101 let se v tomto krásném prezidentském sídle odehrávají klíčová rozhodnutí, která ovlivňují chod československých a českých dějin.

Přijďte se podívat na místa, která vás potěší v letošním předvánočním čase. Přístupné budou také Masarykova pracovna s vánoční výzdobou, Žlutý salon se štědrovečerní tabulí rodiny T. G. Masaryka, Modrá jídelna, Sloupová hala, Hudební salonek se svátečními tóny a další prostory zámku.

