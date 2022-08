Exotické ovoce v Neratovicích

Do Neratovic se již 6. srpna vypraví to nejlepší přímo ze srdce Afriky! Přijďte do Beach parku Mlékojedy ochutnat skvělé tropické ovoce, které pro vás pěstují drobní ugandští farmáři. Všechno je tak akorát zralé, zaručeně čerstvé a bez jakékoli chemie!