Panenky v Neratovicích Kdo by neměl rád panenky, skoro každá holčička a možná i leckterý chlapec si s nimi dovedli hrát celé dlouhé hodiny. A i když už jsou z dívek ženy a z malých kluků muži, téměř každého z nich určitě potěší pohled na hračky z jejich dětství. Tak přijměte pozvání spolku Sběratelé panenek a alespoň na jeden víkend v dubnu se staňte zase dětmi. Ve dnech 26.-28.4.2024 se v Neratovicích uskuteční akce příznačně nazvaná „Panenky v Neratovicích“. K vidění zde budou historické i retro panenky, kočárky, hračky, medvídci, nábytek a další nezbytné vybavení. Pořadatelé nezapomněli ani na pánskou část návštěvníků a připravili si pro ně modely autíček.

Na příchozí čeká rovněž bohatá tombola, upomínkové předměty a je možné, že si také odnesete svoji první panenku do sbírky. Fungovat zde bude i panenková poradna, ve které budete moci zjistit informace o donesené panence.

Základní informace: Panenky v Neratovicích, Společenský dům v Neratovice, nám. Republiky 1399 (vstup ze Smetanových sadů vchodem do městského kina) pátek 26. 04. 2024 9 − 18 hod. sobota 27. 04. 2024 9 − 18 hod. neděle 28. 04. 2024 9 − 16 hod. Děti od tří let a ZTP 50,-, Dospělí 100,-, Senioři nad 70 let zdarma FB: Sběratelé panenek, z.s. www.sberatelepanenek.cz Partnerem akce je město Neratovice