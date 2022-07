Výtvarná dílna ČERVENÁ

Červenec je malý červen a všechno, co se počalo červenat v červnu, rozzáří se všemi tóny červené právě v červenci. Symbolika červené barvy a všechny její možné podoby, které nabízí stálá expozice GASK, promění mezigenerační výtvarná zastavení GASK mini do letní experimentu s barvou.

Výtvarná dílna je určena pro (pra)rodiče s dětmi ve věku od 2 do 5 let. Rezervace na VratnaMilitka@gask.cz nebo tel. 702 045 215 do 12. července do 18 hodin.

VÍCE INFORMACÍ ZDE