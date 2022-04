Tuchlovická pouť 2022 – 6.-7. května

Od pátku 6. až do soboty 7. května proběhne již po sedmadvacáté v Tuchlovicích na Kladensku jeden z největších středočeských folklorních festivalů - Tuchlovická pouť 2022. Akce se bude tradičně konat v tuchlovickém amfiteátru bývalého letního kina i na návsi. Páteční večerní program se přesune i do nedalekého Nového Strašecí. Vstupné dobrovolné. Více www.tuchlovickapout.cz. Těšit se můžete na pravou staročeskou pouťovou atmosféru plnou tancování, zpívání, hraní, dobrého jídla a pití. Co je pro vás nachystáno? V pátek 6. května od 17. 00 hod. se můžete těšit do kostela v Tuchlovicích na vystoupení pěveckých sborů Musica Nostra (Nové Strašecí) a Rosička (ZUŠ Stochov). Poté začne večerní pořad festivalu v Kulturním centru v Novém Strašecí od 19. 30 hod. Sobotu 7. května od 10:00 tradičně zahájí v tuchlovickém parku malou ochutnávkou soubory, které letos přislíbily svou účast. A kdo to bude? Z dospělých souborů např. Lipka, Rosénka, VŠE Gaudeamus a samozřejmě domácí Čtyřlístek. S dětmi a jejich vystoupením dorazí Kytice, Notičky, Borůvky, Jarošáček, Lísteček a děti z MŠ Tuchlovice. Těšíme se i na našeho zahraničního hosta – folklorní soubor Tepličan z Liptovské Tepličky ze Slovenska. Od 14. 30 hod. se poté na podiu v letním kině v Tuchlovicích rozproudí hlavní pořad festivalu, kde uvidíte jednotlivá vystoupení všech zúčastněných souborů. V podvečer nebude chybět oblíbená Škola tanců. Věříme, že i večerní program (od 20.00 hod.) bude lákavý. Přijede za námi do Tuchlovic česká folková legenda - zpěvák Pavel Žalman Lohonka. A po skončení jeho vystoupení vás bude čekat tradiční večerní nokturno aneb pohodové muzicírování, tancování a povídání.