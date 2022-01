JAN HRUBÝ (a) TRIO

Barevný koncert plný překvapení, spontánní improvizace a nestárnoucích písní (Večernice, Špejchar, Funebráci, Astrolog, Scarborough...) je provázaný smyčcovými tahy nezmara a sedmdesátníka Hrubého, který je na pódiu pořád tak trochu klukem... ostatně, jde o jasně "nejmladší" z Honzových hudebních působišť.

Hodně improvizujeme, necháváme se unášet, třeba až ke klasice, ať jsou to Beatles nebo Antonín Dvořák. To záleží na kouzlu okamžiku. A aby nás to neodneslo mimo rytmus, na perkuse hostuje náš kamarád Míša Hnátek." Kapela beze zbytku naplňuje podtitul "barevně a živě", který nese i její zánovní CD.