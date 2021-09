Festival světla na zámku v Kosmonosech

Zámek v Kosmonosech se v sobotu 2. října na několik hodin převleče do nového, zářivého kabátu. Společně s přilehlým parkem se stane centrem premiérového ročníku festivalu světla Maják.

Krajířové z Krajku, kteří nechali zámek v Kosmonosech vybudovat, by dost možná nevěřili svým očím. Žádné olejové svítilny typické pro 16. století, nýbrž videomapping přímo na zámecké budově, laserová show, interaktivní kouzlení s barevnou mlhou, laserový mapping stromů, procházka pohádkově nasvíceným parkem nebo stezka UV prostorem. To všechno a mnohem více tu bude první říjnovou sobotu možno zažít od 18 do 22 hodin.

Festival, který se koná mimo jiné za podpory Nadačního fondu Škoda Auto, je určen prakticky pro každého včetně rodin s dětmi, navíc je převážně bezbariérový. Lze ho navštívit zcela zdarma, to samé platí i o možnosti kyvadlové dopravy přímo na akci.

Autobusy budou odjíždět v pravidelných intervalech od 11. brány (velké parkoviště u nové lakovny) a s ohledem na limitovaný počet parkovacích míst pořadatelé doporučují jejich využití.

Pro vstup na festival bude nutné prokázat bezinfekčnost dle aktuálních vládních nařízení. Více informací najdete na webových stránkách festivalu.