Czechitas - Mladá Boleslav

O čem to celé bude?

Zjistíš, jak se můžeš zapojit do Czechitas. Pokud neznáš Czechitas, tak ti komunitu kolem IT vzdělávání představíme. Komunitu, kde se lidé mohou od sebe navzájem učit a sdílet své znalosti.

Víťa Žalud ti povypráví svůj příběh, jak se k Czechitas dostal a co všechno už s námi na kurzech Agilní vývoj a Poznej svět IT zažil jako lektor. Zjistíš, jak je propojen jeho pracovní a osobní život s životem v Czechitas.

Kdy a kde: 14. 9. 2021 16:00 - 17:30 hod.

PODROBNÉ INFORMACE ZDE