Houšťák II

Dobrý, moc dobrý! Spolek SPACE CLUB, z.s.

Vás srdečně zve na druhý ročník festivalu Houšťák.

PÁTEK

LETNÍ KINO HOUŠTKA

17:30 - 18:30 Space Club

19:00 - 20:00 Vasilův Rubáš

(folk-punk, reggae)

20:30 - 22:00 STO ZVÍŘAT (ska)

22:30 - ? D-Live (live and drum and bass)

Předprodej 250,- Na místě 290,-

Předprodej v Kočárovně u brandýského zámku.

SOBOTA

SLUNEČNÍ LÁZNĚ HOUŠTKA

HUDBA

14:00 - 14:40 Neřvi na mě! (punkrock)

15:10 - 16:00 Patient pacient (Return to classic rock)

16:30 - 17:20 Stonehat (hard rock)

17:50 - 18:40 Laundred syrup (heavy metal)

19:30 - 20:20 Jet8 (punk-rock/hardcore)

21:00 - 21:50 Bound to break ( metalcore)

22:20 - 23:00 Scalp (hardcore-punk)

SKATE

Fingerboard Deathmatch vol. 3

Polabská game of skate vol. 2

Houšťácký slalom

UMĚNÍ

Graffiti / divadlo / land art

výstavy / workshopy

Program od 12:00.

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ