Isara – charitativní koncert on-line

V pátek 12. 3. od 18:00 si zahrajeme on-line koncert z Domu kultury v Mladé Boleslavi v rámci projektu Scéna2020.

Můžete se těšit na starší i novější kousky z našeho repertoáru a především na našeho zbrusu nového baskytaristu Tomáše, který předvede, co se za krátkou dobu strávenou s námi stihl naučit a co nového do Isary přinesl.

Během koncertu opět můžete přispět na AD Centrum zabývající se výzkumem a léčbou Alzheimerovy nemoci.

Odkaz na vysílání bude včas zveřejněn na našem Facebooku.

Těšíme se na vás.