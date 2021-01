Mekuc v únoru

I přes současnou nepříznivou situaci chystají pobočky Mělnického kulturního centra pro své návštěvníky program na druhou polovinu sezóny 2020/21, aby se po uvolnění opatření vlády mohl kulturní život ihned rozběhnout. Všem našim předplatitelům děkujeme za podporu a stálou přízeň, vážíme si i Vašeho pochopení při rušení pořadů a vracení vstupného. Vzhledem k situaci a po zkušenostech z předchozího období nezařazuje Mekuc tentokrát zvýhodněné divadelní předplatné výjimečně do nabídky, chápeme, že při zvýšené pravděpodobnosti změn termínů připravovaných představení by bylo pro návštěvníky obtížné vybírat větší počet pořadů s velkým předstihem. Jakmile to bude možné, k předplatnému se opět vrátíme. Pevně věříme, že to bude už pro první polovinu sezóny 2021/22, kterou zahájíme v září tohoto roku.

Mělnická knihovna představuje své téma pro rok 2021

Naše téma pro rok 2021 je Digitální technologie – online zdravě a bezpečně! Připravujeme pro Vás bohatý program. Těšte se!

Online jsme čím dál víc. My dospělí i naše děti denně komunikujeme, pracujeme, učíme se i přátelíme prostřednictvím digitálních technologií.

Co vše nám tento životní styl přináší a co bere, to ukáže asi až čas. Online prostředí je jako moře plné úžasných možností. V jeho vodách je však nutné se pohybovat obezřetně. Proto věříme, že téma, které pro Vás knihovna vybrala pro tento rok, nám všem pomůže najít zdravou a bezpečnou cestu na rozbouřených vlnách digitálních technologií. Jsme v tom společně.

Narazili jste někdy v online prostoru na nezákonný obsah? Co s tím? Poradíme vám, kde vám poradí. Nabízíme unikátní videokurz pro rodiče, který se věnuje klíčovým tématům kybernetické bezpečnosti spojeným s rizikovým chováním dětí ve světě internetu. Prvním 99 zájemcům kurz nabídneme ZDARMA jako dárek Mělnické knihovny. Více najdete na našem webu a facebookovém profilu knihovny.

Nás ani covid nezastaví! Některé naše služby nabízíme čtenářům i v době uzavření knihoven.

Pro naše imobilní čtenáře a seniory 65+ rozvážíme pravidelně (dvakrát týdně)

objednané knihy. Knihy (maximálně 8 kusů) vyberte z našeho katalogu a objednávku

zašlete na email knihovna@mekuc.cz nebo ji sdělte telefonicky na čísle 722 960 937.

Objednávka musí obsahovat jméno čtenáře, číslo čtenářského průkazu, telefon,

e-mailovou adresu a seznam knih, o které máte zájem. Rozvážka bude probíhat dvakrát

týdně – v úterý a ve čtvrtek od 13.00 do 15.00. Knihy Vám zanecháme na domluveném

místě a zkontrolujeme z bezpečné vzdálenosti jejich převzetí. Vracení těchto výpůjček

proběhne až po uvolnění protiepidemických opatření.

Noví i registrovaní čtenáři mohou využít možnost online nové registrace i prodloužení platnosti stávající registrace na webu knihovny.

Knihovna nabízí výpůjčky e-knih pro registrované čtenáře.

Věříme, že ve volném prostoru před vstupem do knihovny bude možné ve druhé polovině února instalovat výstavu Život a doba spisovatele Karla Čapka, která na výstavních panelech v časové i tematické posloupnosti seznámí návštěvníky s osobností Karla Čapka. K výstavě je připravena řada zábavných úkolů a informací, proto nás sledujte ONLINE, samozřejmě ZDRAVĚ A BEZPEČNĚ.

Veškeré informace o dění v knihovně i o poskytovaných službách získáte na telefonním čísle 315 622 783 nebo po odeslání dotazu na e-mail knihovna@mekuc.cz. Sledujte nás na facebookovém profilu a na www.mekuc.cz/knihovna, a jakmile to bude možné, přijďte za námi do nových prostor. Těšíme se na Vás