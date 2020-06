HOP TROP - výjimečný koncert

Srdečně Vás zveme na “VÝJIMEČNÝ KONCERT” kapely HOP TROP.

Ta u nás vystoupí spolu se svými hosty 4.7. od 20:00.

HOP TROP si na svůj koncert přizval jako hosty 30ti členný jazzový orchestr a první dámu české country Věru Martinovou.

Jedná se o unikátní a jediný (v tomhle složení) koncert, který můžete vidět a navštívit pouze u nás. Nikde jinde se opakovat nebude.

Ceny vstupného :

plná cena : 690,- Kč v předprodeji ( v den koncertu 790,- Kč )

děti do 6 let : zdarma

do 15 let : 150,- Kč

Louka na kempování zdarma.