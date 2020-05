Totální nasazení pro nemocnici Slaný

Přátelé a kamarádi, už dvakrát jsme měli tu smůlu, že jsme museli plánovaný live stream v březnu i v dubnu kvůli nemoci zrušit. Věříme však, že to teď do třetice vyjde, a má to navíc jednu velkou výhodu, neboť kromě live streamu může náš koncert sledovat i omezené množství publika přímo v místě konání. Kdo bude chtít, může si buď koupit vstupenku přímo do slánského divadla, kde je ovšem počet omezen devadesáti místy, anebo může sledovat live stream na našem facebooku.

I vy všichni, kteří se rozhodnete sledovat live stream, můžete akci podpořit koupí vstupenky ve výši, jíž si sami vyberete. Celý dvouhodinový koncert, kde zazní většina repertoáru včetně písniček, o které jste si již psali při plánování zmíněných minulých zrušených live streamů, jsme pojali jako BENEFIČNÍ KONCERT a většinu vybraných peněz jsme se rozhodli věnovat PRO NEMOCNICI SLANÝ.