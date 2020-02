The Primitives Group a Oliverova Dálka

NIKDY VÍCE! Koncert k připomenutí komunistického puče z února 1948. The Primitives Group, legenda československé beatové scény, průkopníci psychedelického rocku a pódiové show v čele s frontmanem Ivanem Hajnišem vystoupí společně s nymbursko-poděbradskou rockovou kapelou Oliverova dálka, jejíž kořeny sahají do 90. let minulého století, hudebně vycházející z tradic československého bigbeatu.