Bill Barrett & Michaela Gomez (USA)

Jeden z nejlepších světových hráčů na foukací harmoniku.

Bill Barrett během třicetileté kariéry vystupoval a nahrával s mnoha esy, např. s Tomem Waitsem, L.A. Philharmonic orchestra, The Neptune Blues Club po boku kytaristy Marca Forda, bubeníka Stephena Hodgese a dalších. Po minulých třech turné tentokrát do ČR zavítá na pár koncertů se spoluhráčkou Michaelou Gomez, někdejší hráčkou z Hazmat Modine…. bude to skvělý koncert!