Výstava k připomínce třicátého výročí této významné události. Mnohé vystavené materiály budou prezentovány veřejnosti většinu vůbec poprvé.

Před třiceti lety se i pracovníci muzea v listopadu 1989 zapojili do probíhajících akcí v našem městě a také se snažili jejich průběh zdokumentovat a shromáždit co nejvíce hlavně písemných materiálů. Vše bylo následně uloženo v muzejním archivu.. U příležitosti letošního výročí pořádá Polabské muzeum v prostorách bývalého špitálu výstavu Listopad 1989 na Poděbradsku, kde budou právě tyto materiály prezentovány. Jedná se o četné fotografie z Poděbrad i Nymburka, především z generální stávky, která proběhla 27. listopadu. A dále písemné dokumenty z činnosti OF v Poděbradech, letáky, zpravodaje apod. Výstava připomene průběh sametové revoluce na Poděbradsku těm, kteří vše tenkrát sami prožili a zároveň chce seznámit s těmito událostmi i generaci, pro kterou je listopad 1989 už dávnou historií.