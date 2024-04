Čekání na tramvaj v Berouně 2024

V Berouně se 8. května 2024 uskuteční již 14. ročník tradičního happeningu Čekání na tramvaj. Akce je inspirována sérií futuristických pohlednic z roku 1904, které zobrazují Beroun s tramvajovou dopravou, která nikdy nevznikla, ale díky netradičnímu setkání jednou ročně ožívá. Účastníci v historických kostýmech, jejich mluva a dobové rekvizity navodí nostalgickou atmosféru starých časů. Staňte se součástí živého obrazu a přijďte čekat na zpožděnou tramvaj. „Byla to úžasná atmosféra, jako bych se na chvíli vrátila do minulosti,“ svěřila se Jana z Berouna.

Akce je vhodná pro všechny věkové kategorie a zaručeně pobaví celou rodinu. Program nabídne setkání s významnými představiteli města Beroun, příjezd historické tramvaje na náměstí, zahájení výstavy futuristických pohlednic fy Lederer a Popper a besedu se sběratelkou pohlednic Ilonou Voráčkovou. Autorem akce je Patrik Pařízek.

Vstup je zdarma, tak neváhejte a přijďte si užít den plný zábavy, nostalgie a historie! Akce se koná ve spolupráci s Muzeem Českého krasu v Berouně, tramvajačkou Karolínou Hubkovou, tramvajovým konstruktérem Josefem Hubkou a nejmladším berounským cestujícím, který u příležitosti příjezdu tramvaje oslaví 1. narozeniny.

Program: od 13:45 Setkání cestujících s významnými představiteli města Beroun 14:00 Čekání na příjezd tramvaje na berounské náměstí společně s tramvajačkou Karolínou Hubkovou, návštěva knihkupectví Václava Antonyho 14:45 Ukázka kolejového vozu Josefa Hubky, zkonstruovaného přímo pro město Beroun a slavnostní zahájení výstavy Budoucnost v pohlednicích fy Leder & Popper 15:00 Oslava 1. narozenin nejmladšího berounského cestujícícho 15:00 Beseda se sběratelkou pohlednic Ilonou Voráčkovou v Muzeu Českého krasu (změna programu vyhrazena) Registrace kostýmovaných účastníků ve facebookové skupině Berounští cestující Berounské „meme“ Po několika letech ve městě zdomácnělo několik úsloví (memes). Především „jít na tramvaj“ nebo „čekat na tramvaj“ ve významu vyhýbavé odpovědi. Taktéž se vyskytuje jako odpověď na otázku: „Na co tady čekáš/čekáte?“. Například: „Místostarostu Michala Mišinu jsme zastihli na nové autobusové zastávce pod hřbitovem. „Čekám tu na tramvaj,“ vtipkoval místostarosta. Tramvaje se sice nedočká, ale od 1. dubna zde bude stavit nový autobusový spoj…“ Dále „doběhnout tramvaj“ ve smyslu touhy vyřešit nevyřešitelné či splnit nesplnitelné, viz „příběh o chlapovi, co chce v Berouně doběhnout tramvaj“. Podobně jako sousloví „čekat na Godota“ se v Berouně ustálilo i tvrzení „čekat na tramvaj“. Popisuje tak situaci, kdy je očekáváno, že se něco stane, ale pravděpodobně se to nikdy nestane. (zdroj: Čekání na tramvaj – Wikipedie (wikipedia.org))