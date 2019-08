Roger Waters Us and Them

Roger Waters, hudební génius a jedna z hlavních tvůrčích sil legendárních Pink Floyd, uvádí svůj dlouho očekávaný koncertní snímek Us + Them. Ve vizuálně dokonalé produkci s dechberoucím zvukem se v něm vrací na koncert v Amsterdamu, kam zavítal v roce 2018 v rámci svého světového turné. Na koncertě tehdy zazněly skladby z nejúspěšnějších alb v kariéře Pink Floyd, konkrétně The Dark Side Of The Moon, The Wall, Animals a Wish You Were Here, stejně jako z Watersovy poslední sólové desky Is This The Life We Really Want? Waters na filmu opět spolupracoval s vizionářským Seanem Evansem – který svůj režisérský talent prokázal už veleúspěšným snímkem Roger Waters The Wall – aby společně v novém, kreativně průkopnickém filmu Us + Them inspirovali Watersovou výjimečně silnou hudbou a předali poselství sounáležitosti, svobody a lásky.