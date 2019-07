Giornovi jsou mafiánská rodina, která se už třetí generaci specializuje na pašování drog, ale nedaří se jim doručit již několikátou zásilku v řadě, tentokrát do Makedonie. Klient zuří a dává klanu poslední šanci… „Fantastické divadlo“ je divadelní soubor, jehož členy jsou výhradně „lidé se zvláštními potřebami“, to znamená slepci, autisté, hluchoněmí a lidé s mentálním hendikepem. Nacvičují Romea a Julii na makedonský amatérský festival. Vzhledem ke škrtům v rozpočtu ministerstva však hrozí, že nikam nepojedou… Co všechno se může stát, když se protne svět mafie se světem postižených? A když ještě do toho všeho zasáhne láska? Uvidíte sami, v prvním českém uvedení současné izraelské komedie.