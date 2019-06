Nenechte si ujít Víkend otevřených zahrad.

Vstup do parku je i během VOZ zpoplatněn, zdarma je nabízen pouze doprovodný program, který nabídne návštěvníkům možnost se podívat do běžně nepřístupných částí zámku a v rámci komentovaných prohlídek se dozvědět řadu zajímavých informací. Jako obvykle budou dvě komentované prohlídky – 11:00 a 15:00 hod. Lidé uvidí Podzámecké alpinum a centrální Alpinum a dostanou se do některých běžně veřejnosti nepřístupných částí zámku.