Muzejní noc v GASK

Muzejní noc otevírá „dveře“ galerie návštěvníkům v netradičním čase a s bohatým kulturním programem.

Kavárna GASK otevřena 18.00 – 22.00 hodin

Výstavy: stálé expozice Stavy mysli / Za obrazem – obměny a intervence

Václav Bláha / Podivné perly pochybnosti

18:00 / Zahájení a představení celého programu

Místo konání: před informačním centremu Chrámu sv. Barbory, po tuto dobu bude průchod do zahrad uzavřen. V případě nepříznivého počasí bude zahájení přesunuto do Vizuálních heren.

18:10 / Módní přehlídka: Oděvní značka SYN V POHYBU

Pod názvem SYN v pohybu se skrývá módní značka, která navrhuje a vyrábí unikátní sportovní oblečení inspirované pohybem. Značka vznikla proto, aby českému sportu dodala šmrnc a odvahu. Designérka Kristina Synek při navrhování kolekcí klade důraz na kvalitu zpracování a nadčasový design. Současná kolekce s názvem „Balanc“ je funkční, ale zároveň velmi ženská. Designérka si pohrála jak s netradičním geometrickým vzorem, tak i s minimalistickými liniemi. Kolekci využijete nejen pro běhání, jógu či fitness, ale i na běžné nošení či fandění svému oblíbenému sportovnímu týmu. O absolutní komfort, ať už se pohybujete jakkoli náročně, se starají jak kvalitní funkční materiály, tak i ekologicky nezávadné bio materiály. A malý bonus: veškeré produkty jsou vyráběny výhradně v České republice.

Místo konání: před informačním centrem u Chrámu sv. Barbory, po tuto dobu bude průchod do zahrad uzavřen. V případě nepříznivého počasí bude přehlídka přesunuta do Vizuálních heren.

18:30 – 22:00 / Staňte se superhrdinou! aneb

Workshop komiksové tvorby pro děti s Toy_Box

Chcete si alespoň jednou za život vyzkoušet stát se superhrdinou? Jaké to je mít nadpřirozené schopnosti? V průchozí komiksové dílně komiksové autorky a kreslířky Toy_Box máte možnost si to vyzkoušet. Toy_Box vyhrála ocenění za nejlepší komiksovou knihu a nejlepší komiksovou kresbu za svoji autorskou knihu „Moje kniha Vinnetou“. V současné době pracuje na své učebnici komiksu a také jako ilustrátorka. Kromě toho je zkušenou lektorkou různých výtvarných technik, které zprostředkovává jak dětem, tak dospělým. Do galerie GASK se vrací po čtyřech letech s workshopem pro nejmenší. Malé děti prosíme, aby se zúčastnily workshopu v doprovodu rodičů.

Místo konání: ateliér LC, 2. patro jižního křídla

18:30 – 22:00 / Workshop na výrobu placek s motivy ze stálé expozice Stavy mysli / Za obrazem – obměny a intervence

Výtvarná dílna pracující s vybranými motivy z obrazů ze stálé expozice GASK ukáže, jak hravě „recyklovat“ umění.

Místo konání: časová osa, 2. patro jižního křídla

19:00 / Komentovaná prohlídka výstavy Václava Bláhy: Podivné perly pochybnosti s autorem

Místo konání: Galerie IV., 2. patro jižního křídla

20:00 / kutnohorská Vilémova kapela

Vilémova kapela se sestává ze čtyř dobrosrdečných hochů. Příliš nemluví, raději za sebe nechávají hovořit činy. Dalo by se tak říci, že se jedná o Vilémovu kapelu činu.

Místo konání: konferenční sál v severním křídle

21:00 / koncert Jananas

Skupina čtyř hudebníků, v čele se zpěvačkou s podmanivým hlasem Janou Infeldouvou. Moderní poetická folková skupina, která ve svých písních propojuje humor ve slovních hříčkách s občas až drsnou ironií, se na hudební scéně pohybuje už deset let. Za tu dobu vydala čtyři desky, poslední v roce 2016 s názvem „To samo!“. Kapela byla dvakrát nominovaná na cenu Anděl. V roce 2010 to byly nominace v kategorii Country a Folk, o šest let později za videoklip k poslednímu albu a stejnojmenné skladbě „To samo!“.

Místo konání: konferenční sál v severním křídle

