Srdečně zveme na druhý ročník benefičního festivalu Faust Fest! Zahrají kapely J.H.Krchovský & Krch - off band, Kaplan Bros, Olaf Olafsson and The Big Bad Trip, Svatá Kráva, The Self-collected, Chapadla a další.

Výtěžek z festivalu bude použit neziskovou organizací Hiporehabilitace Jupiter z.s. na budování podmínek pro vytvoření chráněných pracovních míst. Organizace se zabývá animoterapií, rehabilitací osob zdravotně postižených a vzděláváním dětí, a to především pomocí pozitivního působení koní. Zaměřuje se výhradně na metodu přirozené komunikace s koňmi a styl ježdění, známý pod názvem "Horsemanship". Cílem pro blízkou budoucnost organizace je, rozšířit pole působnosti o další aktivity a v rámci toho zaměstnávat osoby s duševním onemocněním. Jejich odvedená práce by byla nejen užitečnou pro Jupiter i pro ně samotné, ale také ozdravnou pro všechny zúčastněné.