Retro - Sládečkovo vlastivědné muzeum Kladno

Nenechte si ujít výstavu Jak jsme žili v šedesátých letech

30. listopadu 2018 - 10. února 2019

Vernisáž ve čtvrtek 29.listopadu 2018 od 17:00

Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, p. o. zve na výstavu o každodenním životě Čechoslováků v 60. letech 20. století. Výstava, která má být příležitostí ke vzpomínání, pro mladší generace pak k poznání toho, jaké předměty nás obklopovaly, jak jsme trávili volný čas i jak vypadalo Kladno ve "zlatých" šedesátých letech, bude zahájena ve čtvrtek 29. listopadu 2018 v 17:00 a potrvá do 10. února 2019.

Autorská výstava Sládečkova muzea by jistě nevznikla bez pomoci veřejnosti, která ochotně zapůjčila dnes již cenné a unikátní předměty. Do tehdejší atmosféry se tak budeme moci ponořit díky kočárkům, hračkám, oděvům, nábytku, fotografiím i tiskovinám… Pamětníci si v tematických okruzích dětství, dospívání, vojenská služba, volný čas nebo život v Kladně připomenou fenomény šedesátých let.

Otevírací doba a vstupné

