No Waves #4

Dlouhé dva roky trvající bezvětří končí. No Waves jsou zpátky. Vlnobití čekej klasicky druhou zářijovou sobotu v bývalém letním kině v Mnichově Hradišti. A znovu v duchu hesla: „To je moje? Nech si to, je to tvoje.“

Je jenom na tobě, jak si to užiješ nebo zkazíš, stejně jako se můžeš rozhodnout, jestli přehídku nezávislé kultury podpoříš, anebo všechno utratíš za pivo. My k tomu servírujeme skvělý kapely, skejty, divadla, nějakou tu literaturu, jídlo a pití a třeba i kalifornskou surfovačku. Letos je toho zase hodně. Sleduj facebookovou událost pro čerstvé info.