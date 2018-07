Sobotní Haribo den v parku Mirakulum

Přemýšlíte, co o víkendu podniknout s vašimi malými ratolestmi? Vydejte se v sobotu 28.7. osvěžit do parku Mirakulum a v rámci HARIBO dne si tam užijte spoustu zábavy i sladkých dobrot.

Nač se můžete těšit? Od 10 do 18 hodin se po areálu budou pohybovat čtyři velcí maskoti, zlatí medvídci HARIBO. Kromě klasických atrakcí tu bude pro děti přichystána třeba zábavná medvědí stezka a spousta dalších her. Na programu nechybí ani písničková nebo kouzelnická vystoupení. Vyrazte proto do Mirakula na HARIBO den a užijte si plno zábavy a dobrot, které chutnají malým i dospělým.