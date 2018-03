FuckUp Night fandí ženám!

Přijďte si poslechnout skvělé speakery - Kristin Laroca Purple, Petra Nesvačilová, Vlastina Svátková, Lukáš Macháček.

FuckUp Nights je série pravidelných setkání, během kterých známé osobnosti mluví nikoli o svých úspěších, ale naopak o věcech, co se zrovna dvakrát nepovedly. Jedná se o celosvětové hnutí s původem v Mexiku, kde se v roce 2013 první FuckUp Night uskutečnila. Dnes se koná každý měsíc ve více než 130 metropolích světa. První ročník FuckUp Nights Prague proběhl již v prosinci 2014.

Setkání mají za cíl především oslavit neúspěch, jakožto zcela přirozenou a přínosnou součást lidského života. Z neúspěchu je třeba se poučit a nechat si jím rozšířit obzory. Hosté ve svých krátkých přednáškách (cca 10 minut) promluví o svých největších fuckupech a rozeberou, co si z daného neúspěchu odnesli a co by dnes třeba udělali jinak. Někdy nám totiž jeden neúspěch dá mnohem více než tisíc úspěchů.