Doris & Swingin’ Bastards

Doris Lamošová, swingová diva ze staré školy, je rozjetý vlak, který nic nezastaví. Zapomeňte na Parova Stelara, to pravé swingování uvidíte jen u Doris a jejích Swingin’ Bastards - kapely, která do starého swingu přináší úplně novou energii. Na pódiu kromě překrásné Doris uvidíte i její okouzlující sestru Sophii, s hlasem jako vystřiženým z dvacátých let.