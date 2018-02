V květnu představí pražský koncert "A New World: intimate music from FINAL FANTASY” svým posluchačum překrásné skladby z celé série FINAL FANTASY v kostele svatých Šimona a Judy. The New World Players zahrají nejen mnohé klasické a oblíbené ale také překvapivé skladby z více než třicetileté historie Final Fantasy pod vedením oceňovaného dirigenta Erica Rotha za spolupráce vynikajícího Benyamina Nusse.

V květnu představí pražský koncert "A New World: intimate music from FINAL FANTASY” svým posluchačum překrásné skladby z celé série FINAL FANTASY v kostele svatých Šimona a Judy. The New World Players zahrají nejen mnohé klasické a oblíbené ale také překvapivé skladby z více než třicetileté historie Final Fantasy pod vedením oceňovaného dirigenta Erica Rotha za spolupráce vynikajícího Benyamina Nusse. Od vyprodaného koncertu v dubnu 2016 jsme přidali mnoho nové a svěží hudby z neobyčejného světa Final Fantasy!