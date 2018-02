Rudy Linka Trio - American Trailer Live

Mezinárodně uznávaný kytarista Rudy Linka a jeho New York trio představí skladby z nového alba “American Trailer”, které právě vychází na CD i LP. Koncert slibuje velký hudební zážitek, neboť souhra Rudyho Linky (kytara), Rudyho Roystona (bicí) a Petera Herberta (kontrabas) se vyznačuje melodičností a schopností mimořádné vzájemné „hudební komunikace“. Linkova spoluhráče Rudyho Roystona hodnotí časopis DownBeat jako jednoho z nejlepších jazzových bubeníků současnosti a kontrabasista Peter Herbert dříve spolupracoval s takovými hráči jako jsouDave Liebman, John Abercrombie či Ralph Towner.



Rudy Linka vystudoval klasickou kytaru na Pražské konzervatoři. Po emigraci začátkem 80. let se věnoval studiu skladby na Stockholm Music Institute. Pokračoval na bostonské Berklee College of Music a na The New School v New Yorku, kam se v roce 1986 přestěhoval. Soukromě absolvoval i mistrovské lekce u nejlepších světových kytaristů – Johna Scofielda, Jima Halla a Johna Abercrombieho. V roce 2005 založil festival Bohemia Jazz Fest. Na koncerty, kam mají posluchači po celé ČR vstup zdarma, pozval už desítky nejlepších světových jazzových hudebníků.