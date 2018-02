Use The Moment: Rostislav Fraš Band

Saxofonista, skladatel, pedagogag a aranžér Rostislav Fraš je už řadu let vrcholnou postavou české jazzové scény. Spoluhráč Petera Erskinea, George Mraze či Kalmana Olaha, tentokrát nepředstaví jen skladby svého milovaného Dextera Gordona, ale vysoce kvalitní vlastní tvorbu z nedávno vydaného alba Use the Moment. Připravte se na magickou cestu do hlubin současného jazzu!