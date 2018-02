My Funny Valentine: Tereza Krippnerová

Svátek zamilovaných strávíte na nejromantičtějším místě v Praze. V intimním přítmí decentně zařízeného sálu legendární Reduty, se skleničkou delikátního šampaňského a s vaší drahou polovičkou v náručí, co víc si přát? Jen pro Vaše potěší jsme připravili speciální valentýnský program My Funny Valentine. Uslyšíte božskou zpěvačku Terezu Krippnerovou a její The Masters, navíc s pečlivě vybraným repertoárem. Písně tiché i romantické, okouzlující i taneční. Pokud jste nebyli zamilovaní předtím, po návštěvě Terezina koncertu zaručeně budete.

Dopřejte své dámě či pánovi ještě výjimečnější zážitek. S VIP vstupenkou Vás čeká delikátní valentýnské menu (nejlepší víno pro dámu a výběrová whisky pro pána, nebo obráceně podle chuti), drobné občerstvení a nevšední valentýnské překvapení. Náš diskrétní personál Vás zaplaví okvětními plátky růží, a každá dáma dostane nefalšovanou jazzovou valentýnku To vše na místě, které patřilo legendám. Nechte se rozmazlovat. Zasloužíte si to.