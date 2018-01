Skřítci v údolí v Redutě

Sluncem prozářené údolí evokuje klid a pohodu. Odehrávají se v něm i věci zázračné a nečekané. Rostou tu nejen jahody a brusinky, ale objevují se i pohádkové bytosti. Ve fantazijní hudební pohádce se setkávají lesní skřítci: Dubinek, žijící v dubovém lese a Loudálek - samotář, který netuší, že nejlepší písničky se vymýšlejí společně.

Cesta kouzelným údolím je zároveň výpravou do dětství, do bezstarostného světa fantazie. Děti i dospělí mohou vklouznout do harmonického lesního světa, kde laskavost a opravdové kamarádství jsou tím nejdůležitějším - odolají i poťouchlostem zlomyslné Dupinky. Humor a nadsázka pohádkového nastudování podtrhuje scéna a kostýmy Adama Pitry a písně Lubora Šonky.