Únorovými hosty talk show Scénické rozhovory budou tentokrát Janis Sidovský a Pavel Vítek, partneři jak pracovním, tak i osobním životě. Janis Sidovský patří ke špičkovým manažerům v oblasti šoubyznysu, Pavel Vítek je dnes známý především jako muzikálový zpěvák. Oba jsou velmi aktivní v práci pro charitu a podílejí se na aktivitách české gay komunity.

To všechno budou hlavní témata rozhovoru, v němž otázky spolu s diváky bude klást jako vždy moderátor David Hrbek. A to všechno v nové vizuální úpravě, takže se máte na co těšit.