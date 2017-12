Po vyprodané zimní edici z ledna roku 2017 přichází event Trancenation s jarní edicí, jež se odehraje v sobotu 3.3.2018 ve známém pražském klubu Mecca.

Čeká Vás opět klubová noc zaměřená na melodickou elektronickou taneční hudbu, kterou Vás provedou hvězdní světoví DJové, kteří rozpoutají party, jež nemá na české klubové scéně obdoby. Akce se uskuteční ve známém pražském klubu Mecca, který se pyšní industriálním vzhledem a křišťálově čistým zvukem od Funktion-One.

Vystoupí zde jak žánrové DJ legendy mající za sebou všechny možné úspěchy, tak i nejoriginálnější tvůrci současnosti, kteří jsou teprve na počátku své kariéry, ale i přes to se díky píli a talentu hodně rychle dostali na světová pódia. Za mixpult se tak postupně postaví hvězdný Alex Morph z Německa, oblíbený The Thrillseekers z Velké Británie, legendární Mike Push z Belgie, nekompromisní Indecent Noise z Polska, neotřelý Gai Barone z Itálie, jedinečný Tempo Giusto z Finska a talentovaný Will Rees z Velké Británie.