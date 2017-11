Jiří Šimek Trio, Limbo, Nocz

Kytarista Jiří Šimek působí na tuzemské hudební scéně již 20 let.Za tu dobu prošel mnoha skupinami a projekty.Za všechny třeba Kontraband a Pražský bigband Milana Svobody, Nuselský Umělecký Orchestr (NUO), Soil, Limbo.

V současné době je jeho domovskou kapelou skupina MUFF kterou před patnácti lety spoluzaložil se saxofonistou Marcelem Bártou a dnes patří mezi přední české jazzové skupiny.V roce 2010 založil svoje vlastní trio se kterým pravidelně hraje v pražském klubu Jazzdock a vystupoval ním také na festivalech jako Jazz goes to town nebo Jazzfest Brno. Repertoár tria tvoří převážně autorské skladby Jiřího Šimka,ve kterých se prolíná mnoho různých vlivů od blues, jazz, drum’n‘ bass, funk až po country. Trio hraje také některé převzaté skladby,např. od Nirvany které jsou zajímavě upravené pro toto obsazení.

LIMBO (CZ / SK / UKR)

Limbo přichází po 5 letech s novým albem Details. Vydává label Polí5 Josefa Jindráka. V historii kapely je to první nahrávka, která byla celá předem připravena a zkomponována. Do té doby byla tvorba na základě volné improvizace a v posledních letech spojením komponovaných skladeb a volného impra. Album bylo natočeno v živém prostoru koncertního sálu Domu hudby v Plzni. Neobvykle obsazené kvarteto vytváří na jazzovém základě univerzální hudební koláž. Improvizace, kompozice, komunikace a četné etnické názvuky se výrazně protínají po celou existenci kapely bez jakýchkoliv mantinelů, které by muzikanty omezovaly ve vyjádření. Trendy kapelu nezajímají - jdou svou cestou s jasným a zřetelným názorem. Jejich zásadní inspirací v jazzové historii je legendární band Art Ensemble of Chicago.

NOCZ (NO / CZ)

Osobitý charakter hudbě pět let fungující norsko-české free jazzové formace NOCZ udává interpretace skladeb norského trumpetisty Didrika Ingvaldsena, které kombinují současné trendy v experimentálním jazzu s klasickými free jazzovými postupy a tradičním obsazením kapely ve složení trubka, saxofon, kontrabas a bicí. Typická je velmi energická hra s výraznými dynamickými zlomy, kombinace prokomponovaných pasáží s volnými plochami, výrazná melodika, významná práce s rytmem v kompoziční práci i kolektivní improvizace.