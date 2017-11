Dvoudenní taneční workshop

Máte rádi moderní tanec, rádi byste se v něm zlepšili nebo si alespoň pořádně zatancovali? Máme pro Vás dvoudenní workshop. Zatancujeme si ve dvou věkových skupinách - 1. skupina od 6 do 12 a 2. skupina od 13 do 99 let.

Dvoudenní workshop pro 2. skupinu začne v sobotu v 11:00 a skončí v neděli ve 14:00. Pro 1. skupinu začne ve 13:00 a skončí v neděli ve 13:00. V místě akce je možné v případě zájmu zdarma přenocovat.

V průběhu akce si zatancujete celkem se třemi lektorkami, které jste mohli vidět například v divadle Hybernia v tanečním představení Petr Pan. Zdokonalíte se v tanečním projevu, zlepšíte svou taneční paměť a potrápíte fyzičku.

Cena za workshop se pohybuje od 150 do 800 kč - podle věku a počtu lekcí.