Náš člověk v New Yorku

Newyorský rodák Alex Zucker původně vystudoval zoologii a vypadalo to, že se stane mořským biologem. Pak se těsně před sametovou revolucí vypravil do Prahy a tahle cesta se stala rozcestníkem v jeho životní dráze: brzy nato se naučil česky a již od devadesátých let se dal na dráhu literárního překladatele.

Dnes patří mezi nejčinorodější překladatele z češtiny do angličtiny, za své překlady byl vyznamenán několika cenami. Anglofonním čtenářům zprostředkoval díla Magdaleny Platzové, Tomáše Zmeškala, Patrika Ouředníka, Jáchyma Topola či Petry Hůlové, jejíž Umělohmotný třípokoj v Alexově překladu vychází letos v listopadu.

Jak si současná česká literatura vede ve velkém a nemilosrdně konkurenčním světě literatury v angličtině? Debatu povede spisovatel Jáchym Topol.

Do Prahy přijíždí Alex Zucker na rezidenční pobyt Českého literárního centra.