More about Fashion proběhne 20. a 21. října a zaplní prostory haly č. 13 módními přehlídkami, přednáškami a workshopy.

MINT: POP UP HALL 13 v rámci víkendu s názvem More about Fashion otevře po oba dny koutek Fashion Revolution, jehož iniciátoři ve spolupráci s firmou Potex a Textileco odklánějí do upcyklačního inkubátoru z kontejnerových sběrů pánské košile, které čeští tvůrci přetvářejí do dále nositelných modelů.

A právě během pátku a soboty 20. a 21. října si tyto modely můžete pořídit. Na některém z komorních workshopů pro začátečníky i pokročilé se naučíte nové postupy i triky ve vyšívání a získáte vyšívací sadu pro domácí kratochvíle.

Amatérské švadleny se zdokonalí na originální přednášce o šití a časopis WEARME FASHION v rámci workshopu představí aktuální módní trendy. A protože k módě patří fashion show, prostory haly č. 13 se promění i v přehlídkové molo, na němž 7 módních talentů představí svoji aktuální tvorbu. Sobota přinese 2 bloky přehlídek.

PŘEHLÍDKY 21.10. >>> 13:00 – 14:00 <<< 13:00 Simona Pekařová „Cock“ 13:15 Martina Benešová 13:30 Barbora Zahradníková „Forma“ 13:40 Johanka Veselá 13:45 Barbora Zahradníková „Monacco“ 14:00 Simona Pekařová „70’ Denim“ >>> 15:00 – 15:45 <<< 15:00 Rebeka Monhartová „kšiltovky“ 15:15 Leona Opalková 15:30 Denisa Dovalová „CELL CONVERSION“