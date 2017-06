Slavnostní odhalení Výtvarné zdi

Výtvarnou zeď tentokrát autorsky pojedná malíř Michal Ožibko, výrazná osobnost současné, minimálně evropské výtvarné scény.

Michal Ožibko studoval v ateliéru klasických malířských technik pražské AVU, vedeném Zdeňkem Beranem. Studia ukončil diplomovou prací ESCAPE – obraz piety, který Ožibko ovšem pojednal postmoderně a dnes je umístěn v arcibiskupském zámku v Kroměříži.

Oponentem mu byl profesor Gordon Graham z Princentonu v New Jersey, autor knihy Filozofie umění. Michal Ožibko se věnuje realistické malbě, která má fotorealistické až hyperrealistické tendence. Kromě toho se věnuje street artu.

Je laureátem ceny Visitor’s Choice soutěže Portrait Award 2010, kterou každoročně pořádá prestižní londýnská National Portrait Gallery. Michal Ožibko je na volné noze a jako autora jej zastupují pražská The Chemistry Gallery a londýnská Plus One Gallery.