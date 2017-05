Výstava plná kouzel, dobra a zla i krásných českých pohádek. To je výstava Hudba a pohádka v Českém muzeu hudby.

Na výstavě Hudba a pohádka si přijdou na své především rodiny s dětmi. Výstava se zaměří na představení známé české pohádkové hudby. Návštěvníci si tak připomenou nejen velké autory hudby k pohádkám a večerníčkům, ale také populární rozhlasové, filmové či televizní skladatele.

Výstava zve do světa plného příběhů, klasické „vážné“ hudby, filmových písniček i starých šlágrů. Pro děti i dospělé bude přichystaná cesta od pece hloupého Honzy přes tajuplný les, vodní říši, čertovskou muziku až do královského hradu. Návštěvníci na ní potkají například Rusalku, Čerta a Káču, Krysaře, Červenou Karkulku, čaroděje, trpaslíky i obry, draky…, prostě povede z pohádky do pohádky, a to s humorným nadhledem a zároveň s náznakem hlubších souvislostí.

Výstava Hudba a pohádka startuje 26. května 2017 a potrvá až do 28. února 2018.