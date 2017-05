60´s aneb Šedesátky

Jiří Janků, Petr Svojtka

Příběh retrofila ‒ hudební komedie o výletech do časů, kdy klukům rostly dlouhé vlasy láska nebyla sprostým slovem.



Autorský projekt Jiřího Janků a Petra Svojtky připomene nadějnou dobu 60. let 20. století, převratný čas, kdy se ve světě i u nás dostávala ke slovu první poválečná generace, dobu hravosti a rozkvětu kultury, dobu prvního tání. Prostřednictvím hudební komedie s písničkami z 60. let zavzpomínáme na éru, kdy se zdálo všechno možné a slova jako pravda a láska ještě nebyla vulgárními výrazy.

Režie: Petr Svojtka

Dramaturg: Jiří Janků

Hrají: Hanuš Bor, Veronika Gajerová, Lucie Pernetová, Radim Kalvoda, Vasil Fridrich, Pavel Juřica, Nina Horáková, Zdeněk Velen, Zbigniew Kalina, Roman Říčař, Evellyn Pacoláková, Veronika Janků