Pražské jaro 2017

Přehlídku prominentních zahraničních symfonických orchestrů, jakožto i festival samotný, zahájí těleso, které mnozí řadí na první příčku pomyslného žebříčku nejlepších světových orchestrů – Vídeňští filharmonikové v čele s dirigentem Danielem Barenboimem. Orchestr na Pražské jaro zavítá již posedmé – pocty zahájit festival se jim ale dostává vůbec poprvé.

Jedna z největších skladatelských osobností druhé poloviny dvacátého století Krzysztof Penderecki uzavře letošní ročník Pražského jara svou monumentální symfonií Sedm bran jeruzalémských. Klíčový představitel polské skladatelské školy, jehož kompoziční styl nejlépe vystihuje jeho vlastní výrok „vstřebat vše, co se kdy v hudbě stalo“, ve své tvorbě experimentoval se zvukem, tonalitou, netradičními vyjadřovacími prostředky a novými technickými vymoženostmi, aby se nakonec přiklonil k postromantickému symfonismu, v jehož duchu komponuje od poloviny 70. let minulého století. Samotná skutečnost, že dílo se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu a Slovenským filharmonickým sborem nastuduje sám třiaosmdesátiletý autor, dodává závěrečnému koncertu 72. ročníku festivalu Pražské jaro punc mimořádné, téměř dějinné události.

Příslibem vrcholného uměleckého zážitku jsou dva koncerty Toronto Symphony Orchestra se svým šéfdirigentem Peterem Oundjianem: po osmnácti letech se na Pražské jaro vrací houslista Maxim Vengerov, druhý koncert zase nabízí hvězdu nastupující generace interpretů – teprve dvaadvacetiletého kanadského klavíristu Jana Lisieckého.

Orchestre de Paris přijede s dirigentem Thomasem Hengelbrockem a hvězdou Metropolitní opery, mezzosopranistkou Kate Lindsey. Na Pražské jaro se po dvaadvaceti letech vrací jedna ze zakladatelských osobností hnutí poučené interpretace staré hudby – William Christie – a to v čele britského Orchestra of the Age of Enlightenment s programem na téma Bach a jeho francouzští současníci.

