Máte rádi výzvy? Chcete potrápit své mozkové závity? Máte chuť strávit víkend se svou rodinou nebo přáteli na procházce zákoutími Prahy a jejím okolím? Pokud ano, přihlašte se na šifrovací hru Bedna. Registrace končí už 17. 5.

Šifrovací hra Bedna je vlastně taková táborová bojovka pro dospělé nebo rodiny se staršími dětmi, určená tří až pětičlenným týmům. Celá akce začne v sobotu 25. května krátce po poledni.

Vaším úkolem bude projít předem neznámou trasu (nebo se alespoň dostat co nejdál), a to v limitu do nedělního poledne. Na každém stanovišti trasy se pokusíte rozluštit zakódovanou zprávu, která vám prozradí, kam se vydat dál. Pokud si se šifrou nebudete vědět rady, organizátoři vám po jisté době pošlou nápovědu. Hru můžete kdykoliv přerušit, nebo dokonce ukončit.